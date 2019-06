El caso “Arroz Verde” tiene un giro judicial

Alexis M. pidió dejar la Cárcel 4 para presenciar personalmente la audiencia de reformulación de cargos que la tarde de este miércoles 19 de junio impulsará la fiscal general, Diana Salazar.

El exsecretario jurídico de la Presidencia, durante el gobierno de Rafael Correa, conoce que esta diligencia cambiará el futuro de la investigación en su contra. Aunque en la Fiscalía no se informó por cuál delito apostará frente a la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho; el camino al parecer será cambiar la figura de investigación, de concusión a cohecho.

El pasado 1 de junio, Alexis M. y la exministra María de los Ángeles D. fueron incluidos en una investigación penal por supuesta concusión. Este ocurrió luego de que sus nombres aparecieran en los cuadernos de la exasesora presidencial, Pamela M. y luego de que ella testificara en su contra.

La noche anterior, el 31 de mayo, Pamela M. reconoció que manejó un sistema para ocultar los supuestos aportes de empresas contratistas con el Estado para beneficiar a las campañas electorales de Alianza PAIS en 2013 y 2014.

Además, testificó que Alexis. M., en el año 2013, la visitó en su despacho en la Presidencia para decirle que tiene la autorización para que le entregue dinero recibido bajo este sistema. Ella pensó que era una trampa, pero luego ratificó los pagos con una persona que la identifica como VP y la Fiscalía piensa que pueden ser las siglas del exvicepresidente Jorge G.

“Días después llegó un señor que se identificó como el ingeniero Gerardo De Sousa, que tiempo después me enteré que era funcionario de Odebrecht. Me entregó unos sobres con dinero, llamé a la extensión de Alexis M., quien me envió a su asesor Pedro Espinoza, a quien le entregué dos sobres manila tamaño oficio”.

La exasesora también habló de María de los Ángeles D., que en esos años era la directora de Alianza PAIS en la provincia de Guayas. “Recibo la instrucción del vicepresidente Jorge Glas, entregar a la dirección provincial de Alianza País Guayas, unos valores que me iban a dar y que tenía que entregarle inmediatamente a la directora provincial, que en esa época era la arquitecta María D. Ella me llamó y me dijo que iba a mandar a retirar los sobres que aún yo no había recibido, que los iba a recoger su asesor o asistente, un señor Yamil Massuh”, reveló.

Sin embargo, en la investigación aparecieron más funcionarios vinculados con el anterior Gobierno. Entre los principales están: Rafael Correa, Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Fernando Cordero y Galo Mora.

Además, han aparecido los presuntos aportes de las empresas contratistas:, SK Engineering & Construction, Sinohydro, Grupo Azul, Telconet, China International Water & Electric Corp-CWE. También las personas jurídicas como: Sanrib Corporation, NexoGlobal y Romero Menéndez, Abogados.

Ante este panorama la figura de cohecho se ajustaría más a la investigación. La audiencia para el cambio de cargos está prevista que se inicie a las 16:00, en la CNJ.

45 días para la Comisión de Fiscalización

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inicia esta tarde su trabajo para indagar el caso. La sesión fue convocada para las 16:00 y busca afinar un cronograma de trabajo para esta investigación.

El legislador de CREO, Luis Pachala, dijo que una de las prioridades es convocar a las autoridades políticas y ciudadanos que han sido nombrados en esta denuncia para que acudan a la comisión y presenten sus evidencias.

Lo mismo piensa Daniel Mendoza, de Alianza PAIS, quien recalcó que será fundamental que las autoridades que no están obligadas a presentarse también colaboren con la investigación.

Precisó que el pleno de la Asamblea le dio a la Comisión de Fiscalización 45 días para presentar su informe y en ese tiempo se deberá indagar a fondo los supuestos aportes ilegales a las campañas del anterior Gobierno. (I)