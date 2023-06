Win Butler, vocalista de la banda Arcade Fire, fue acusado de abuso sexual

Win Butler, vocalista de la banda Arcade Fire, está envuelto en una fuerte polémica ante una nueva acusación de abuso sexual. Sería la quinta denuncia contra el cantante.

La víctima prefirió mantener su identidad en el anonimato, según el medio estadounidense Pitchfork. Allí dijo que se conocieron en una fiesta, cuando ella era estudiante.

En esa salida se besaron y empezaron una relación. Sin embargo, esta no era sana, ya que presentó una conducta “abusiva” y netamente sexual. Básicamente, él sólo quería mantener relaciones sexuales con la joven.

“En general, fue una dinámica abusiva. Fue realmente agresivo y sentí que tenía que hacer lo que él decía. No me sentía muy cómoda con algunas de las cosas que me pedía que hiciera, pero las hacía de todos modos. Y eso es, en última instancia, deshumanizante”, relató la joven.

Los escándalos de abusos sexuales que pesan sobre el cantante canadiense comenzaron en agosto de 2022. En ese año, tres mujeres y una persona no binaria denunciaron abuso sexual mientras ellas tenían entre 18 y 23 años. Él les ganaba con 10 años.

En sus relatos se conoce que se habría aprovechado de su fama para tener contacto con las mujeres. Sin embargo, él ha señalado que todo fue consensuado.

Como parte de su testimonio está que él les pedía fotos sexuales y que, a su vez, les envío otras.

Mientras que la persona no binaria comentó que se conocieron en un concierto en Montreal. Desde ahí comenzaron una amistad que terminó en una cena en donde el cantante introdujo su mano en el pantalón; no hubo consentimiento.

Producto de ello, la banda tuvo que dejar su gira. Ellos iban a abrir el concierto de la artista Feist.