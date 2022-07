Will Smith se disculpó con Chris Rock por abofetearlo en los premios Oscar

Will Smith publicó un video en su canal de YouTube en el que se lo puede ver hablando del cachetazo que le dio a Chris Rock en los Oscar, a cuatro meses del polémico episodio. El actor se había mantenido en silencio y distanciado con su familia durante todo este tiempo.

En el video, el actor ofreció disculpas por el episodio y las consecuencias que tuvo para Rock y todos sus familiares tras la ceremonia número 94, en la que el entonces conductor del evento hizo un chiste sobre la apariencia física de Jada Pinkett Smith, esposa de Will.

"Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te diré Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estaré aquí cuando estés listo para hablar", comenzó diciendo Smith en el video.

El protagonista de En busca de la felicidad (2006) también extendió sus disculpas a Julius Rock (madre del comediante) porque, después de un proceso de meditación y reflexión, entendió que su colega no fue el único que resultó afectado con la bofetada que le propició, sino también sus seres queridos.

"Esa fue una de las cosas de ese momento que simplemente no me di cuenta (...) no estaba pensando, pero cuántas personas resultaron heridas en ese momento. Quiero disculparme con la madre de Chris, quiero disculparme con su familia", manifestó.