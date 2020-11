Viena es blanco de atentado terrorista

Una persona ha muerto y varias han resultado heridas de gravedad, incluido un agente de Policía, en un "ataque terrorista" registrado en el centro de la capital de Austria, Viena, que todavía no ha finalizado, según ha confirmado el Ministerio del Interior del país.

"Todavía estamos lidiando con un ataque terrorista en curso", ha señalado el ministro del Interior de Austria, Karl Nehammer, que ha especificado que aún hay atacantes "fuertemente armados" y "peligrosos" que están cambiando de ubicación. Se ha desplegado a las Fuerzas Armadas para ayudar durante la operación.

La Policía de Viena ha trasladado que, alrededor de las 20.00 horas, se han registrado varios disparos en el área de Seitenstettengasse, pero actualmente hay seis zonas en las que ha habido disparos. Los atacantes, de los que no se sabe el número exacto, portaban armas largas y uno de ellos ha sido abatido por la Policía.

La cartera de Interior, que ha urgido a los residentes a permanecer en sus domicilios, ha confirmado la información sobre el agente de Policía herido y ha trasladado que, por el momento, se ha detenido a una persona.

Según la agencia de noticias austriaca APA, hay 15 personas heridas en hospitales, si bien las autoridades vienesas no han confirmado el número exacto de heridos.

La Policía de Viena, que ha acordonado el centro de la ciudad, ha recordado a través de la red social Twitter que la alerta sigue "aún activa" y ha pedido a los residentes que se queden en casa o busquen refugio en caso de estar en la calle. "Manténgase alejados de lugares públicos y no usen el transporte público", ha añadido.

Ataque terrorista a una sinagoga en Viena. Algunos medios reportan un muerto en el tiroteo y otros lo elevan hasta siete. No es obra de desequilibrados, sino de islamistas que propagan el odio y quieren acabar con los derechos y las libertades en Europa. pic.twitter.com/oPOIl9kt4k

El cuerpo policial también ha solicitado no compartir vídeos o fotografías", pidiendo que, en su lugar, los ciudadanos compartan ese tipo de material en una web que han habilitado. Además, ha comunicado que el transporte público no para en la zona "hasta nuevo aviso".

En esta línea se ha expresado también el alcalde de Viena, Michael Ludwig, que ha señalado que las fuerzas de seguridad "están todavía de servicio". "Quédese en casa y mantenga la calma", ha pedido en Twitter.

Previamente, la Policía había informado de un tiroteo registrado en la zona. El cuerpo ha resaltado a través de la citada red social que "se han registrado disparos" en el centro de la ciudad, antes de agregar que "hay heridos".

Liebe Wienerinnen und Wiener! Zutiefst bestürzt haben wir die Informationen über die Schießerei in der inneren Stadt erhalten. Die Bilder sind schockierend und machen uns fassungslos. Aktuell läuft noch immer ein Großeinsatz der Polizei. /1

Minutos antes, la Policía había informado sobre una "gran operación" en el centro de la ciudad. Medios locales han recogido que el tiroteo habría tenido lugar cerca de una sinagoga, si bien por el momento no hay confirmación oficial sobre este extremo.

El presidente de la comunidad israelí en Viena, Oskar Deutsch, ha dicho que no puede confirmar si la sinagoga ha sido objetivo del ataque, antes de destacar que el templo "llevaba cerrado varias horas". "No hay gente dentro", ha destacado, según el diario 'Der Standard'.

El ministro de Exteriores federal austriaco Sebastian Kurz ha condenado lo ocurrido, suceso que ha tildado de "repugnante ataque terrorista". "Nuestra Policía tomará medidas decisivas contra los perpetradores", ha señalado a través de Twitter, donde se ha "alegrado" de que los agentes "hayan podido eliminar a un perpetrador". "Nunca seremos intimidados por el terrorismo", ha zanjado.

Lo sucedido también ha atraído la atención de otros líderes y personalidades. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha compartido un mensaje en Twitter escrito en alemán expresando su apoyo a los austriacos. "Después de Francia, es un país amigo que está siendo atacado", ha lamentado.

"Esta es nuestra Europa. Nuestros enemigos necesitan saber con quién están tratando. No nos rendiremos ante nada", ha concluido el mandatario galo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha dicho estar "consternada" y "entristecida" por el "brutal ataque". "Europa está del lado de Austria con total solidaridad. Somos más fuertes que el odio y el terror", ha dicho en Twitter. (I)

Ich bin schockiert und traurig über den brutalen Angriff in Wien. Meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer und der österreichischen Bevölkerung.



Europa steht in voller Solidarität an Österreichs Seite. Wir sind stärker als Hass und Terror.