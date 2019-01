Miles de venezolanos regularizan permanencia en Perú en último día vigente

Miles de venezolanos inician este lunes, último día de plazo, el trámite para acceder a un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú, documento que les permite trabajar y tributar con todos los derechos laborales en el país.



Según señaló a Efe una fuente de la Superintendencia Nacional de Migraciones, son miles los ciudadanos venezolanos que hoy vienen accediendo a la página de Migraciones para obtener una cita que les permitirá iniciar el trámite para regularizar su situación en el país.



La misma fuente anotó que la cifra preliminar de citas brindadas por la oficina de Migraciones ha sido de 440.000, de un total de 558.000 ciudadanos venezolanos que ha ingresado al país hasta el 31 de octubre pasado.



"Estimamos que hasta el final del día habremos atendido a alrededor del 85 % del total de venezolanos que cumplan con la fecha de ingreso (unos 473.000)", apuntó la fuente.



A la fecha, 170.000 venezolanos ya cuentan con el PTP, y unos 234.000 ya están en el proceso de obtenerlo.



Con el PTP los ciudadanos venezolanos pueden acreditar su situación migratoria regular en el Perú por el periodo de un año, y les permite trabajar formalmente, acceder a salud y educación, abrir una cuenta bancaria, generar un número de identificación fiscal, entre otros.



Por ello, la preocupación de la población venezolana en Perú ahora es de aquellos que no pudieron ingresar al país en los plazos establecidos por el Gobierno.



Así lo manifestó a Efe Rebeca Abregu, venezolana que llegó desde Caracas a Lima, y que aseveró que la preocupación de sus compatriotas "es de aquellos que han entrado después de la fecha y ya no tienen opción a este trámite".



Abregu dijo que lo que se ha ido especulando entre la población migrante es que "deberán salir del país".



No obstante, la oficina de Migraciones señaló hoy en un comunicado de prensa que los ciudadanos venezolanos que hayan ingresado después del 31 de octubre, se acogerán a la calidad migratoria de turista, que les permite una estadía de 183 días en el país.



"Ellos, como cualquier otra persona extranjera, pueden tramitar otra calidad migratoria, cumpliendo los requisitos que establece la norma", indicó Francisco Ríos, director general de Planeamiento y Presupuesto de Migraciones, mediante un vídeo oficial difundido por la institución.



Ríos anotó también que en los últimos días ha habido un descenso en el ingreso a territorio peruano de ciudadanos venezolanos por la ciudad fronteriza de Tumbes, que hasta Navidad bordeaba un total de 2.000 personas por día.



"La cifra a 30 de diciembre es de solo 670 personas. Estamos viendo que la cifra está bajando. La situación en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Tumbes está controlada", indicó.



Perú es el segundo país del mundo que ha recibido la mayor cantidad de ciudadanos venezolanos en los últimos dos años, solo por detrás de Colombia, que bordea el millón.



Alrededor de 3 millones de venezolanos han huido de su país como consecuencia de la crisis política y económica, según las últimas cifras de la ONU, que alertó de la falta de alimentos y medicinas que sufre la población.