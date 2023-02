Varias personas fueron atacadas por un leopardo en India

Seis personas resultaron heridas en un complejo judicial de Ghaziabad, cerca de la capital de India, tras el ataque de un leopardo que entró al edificio y atacó sin control a los presentes.

Cuando vieron al felino, algunas personas intentaron huir del edificio y otras se encerraron en las distintas salas del lugar.

En redes sociales circula un video en el que se ve al leopardo atacando a varias personas. Según los medios internacionales, dos personas resultaron heridas de gravedad y tuvieron que ser trasladadas a hospitales cercanos.

Según el portal de noticias RT, “La operación para atrapar al animal duró cuatro horas. Tras bloquear la planta baja con muebles y redes para impedir que escapara, agentes forestales llegaron al lugar con un equipo especial armado con dardos tranquilizantes para sedarlo. 45 minutos después de recibir el impacto de tres dardos, el felino perdió finalmente la consciencia y fue inmovilizado y evacuado en una jaula”.

"LEOPARD ENTERS GHAZIABAD COURT, ATTACKS MANY."



A leopard strayed into a local court complex and attacked several people today in Uttar Pradesh's Ghaziabad.



Many were injured in the leopard attack at the district court. pic.twitter.com/TpU7MPVGfS