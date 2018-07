Uribe se retira del Senado por acusaciones de soborno en Colombia

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) dijo este martes 24 de julio que renunciará a su escaño en el Senado tras ser vinculado formalmente a una investigación penal por presunto soborno y fraude procesal.

"La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador", indicó el exmandatario en su cuenta en Twitter.

Uribe quedó en la mira de la justicia a raíz de un caso que se remonta a 2012.

La investigación en su contra se centra en las sospechas de manipular testigos contra el legislador de oposición Iván Cepeda ante la Corte Suprema, quien lo involucró en actividades criminales de los grupos ilegales de ultraderecha que combatieron por décadas a las guerrillas izquierdistas.

En un comunicado, el tribunal informó que Uribe será llamado a indagatoria para que responda por los señalamientos.

"La Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que la condujeron a abrir investigación formal contra" el exgobernante "por los delitos de soborno y fraude procesal", precisó la corte.

Este mismo martes el máximo dirigente del partido del presidente electo, Iván Duque, dirigió un mensaje a las directivas del Congreso, formalizando su dimisión. (I)