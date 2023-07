Una niña sufre la infección más dolorosa de la humanidad

Una familia de Fiyi fue de vacaciones a Australia, pero todo se tornó en calamidad cuando la pequeña Bella, de 10 años de edad, desarrolló una infección conocida como “la más dolorosa” para la humanidad.

Bella desarrolló una ampolla en su pie y empezó a hincharse cada vez más. Entonces fue llevada a varias consultas médicas, y los expertos en salud le diagnosticaron síndrome de dolor regional complejo.

El malestar se extendió por toda la pierna derecha de Bella y la niña perdió movilidad en la extremidad, por lo que no puede movilizarse sin ayuda o la asistencia de una silla de ruedas.

"Es la condición más dolorosa conocida por la humanidad", dijo la madre de Bella, Emma Macey, y detalló que no puede ni siquiera abrazar a su hija porque un simple movimiento potencia el dolor agudo en la pequeña.

"Todo es agudo, está ardiendo, es un hormigueo. Son todo tipo de dolores diferentes que nunca supe que fueran posibles", dijo la misma Bella, quien agregó que no soporta el contacto de su pierna “ni siquiera con un pañuelo”.

Según RT, “Después de pasar cuatro semanas en un hospital y de tomar 18 medicamentos, el cuadro no se revirtió, por lo que la niña será sometida a un tratamiento en EE.UU., pero la familia no está en condiciones de solventar los gastos. "Venderemos la casa si es lo que tenemos que hacer. No hay nada que no hagamos para asegurarnos de que ella mejore", aseguró la madre”.