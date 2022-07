Una joven fue despedida por publicar una broma en TikTok

Una joven fue despedida luego de que publicara un video de broma en su cuenta personal de TikTok en el que hacía un chiste sobre una sesión de capacitación y motivación organizada por su la empresa en la que había sido contratada recientemente.

La joven, identificada como Nathali, compartió un clip en el que contaba que consiguió un nuevo empleo y luego mostró imágenes de la ‘capacitación’ en la que sonaba de fondo el tema ‘O Fotuna’ de Carmina Burana y en la descripción del TikTok escribió “En qué culto caí #Humor”.

Días después de esa publicación, Nathali hizo otra en la que dijo que está de nuevo buscando empleo porque la despidieron y detalló que el departamento de Recursos Humanos de la empresa, de a que nunca revela el nombre por miedo a una demanda, le notificaron que su “periodo de prueba había terminado” porque ella “no se alineaba con la cultura de la empresa”, la usuaria de TikTok dijo que agregaron que “había hecho quedar mal a la empresa y al dueño” a pesar de que ella nunca los menciona.

Según el portal de noticias de Yahoo, “En otro post les pidió a los usuarios de la red social que no la regañaran, que ella estaba acostumbrada a este tipo de cosas: “Ni siquiera mi mamá me regañó, ella se rió, así que ríanse todos de lo que me pasó y ya. Yo ya entendí, eso no lo vuelvo hacer, yo quería ser chistosa, pero bueno, todo bien””.