Una explosión mató a 18.000 vacas  

Cerca de 18.000 vacas murieron en Texas (Estados Unidos) debido a una explosión y posterior incendio de una granja, informó este viernes 14 de abril de 2023 el Animal Welfare Institute.

La tragedia sucedió la noche del pasado lunes, pero recién se pudo armar un informe sobre el total de las vidas perdidas.

La entidad explicó que se trataba del incendio de granja más mortífero en la historia de Texas. El anterior implicaba la pérdida de 400 vacas y data de 2020, en Nueva York.

Al parecer, la explosión se produjo por una falla en una de las máquinas. De todas maneras, las autoridades ya están investigando.

More than 18,000 cows killed in a fire at South Fork Dairy Farm in Dimmitt, Texas. pic.twitter.com/Q7ICAneodb