Un pasajero ‘imaginario’ enloqueció a una mujer en un avión

En los aviones se han registrado una serie de altercados de los pasajeros. Unos han protagonizado inconvenientes con los sobrecargos y otros discuten entre ellos. También hay quienes realizan excentricidades en pleno vuelo. El problema es que en muchos casos los vuelos se retrasan o se suspenden.

El último inconveniente registrado se dio en el aeropuerto Dallas Fort Worth, en Texas (EE.UU). En uno de los aviones, una mujer empezó a gritar, mientras se dirigía a un individuo que supuestamente era ‘imaginario’ o no existía.

Los gritos de la joven provocaron un retraso en el vuelo y el desconcierto de los presentes, quienes incluso regresaban a ver de quién se trataba.

Según información levantada por Daily Mail, el hecho se dio en uno de los aviones de la aerolínea American Airlines. Fue captado en video y subido a TikTok. Allí se ve el asombro de los demás pasajeros y a la mujer

“Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por la que me estoy jodiendo y todos pueden creerlo o no pueden creerlo”, fue parte de lo que dijo la mujer durante el hecho.

Además, dijo “Me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo: ese hijo de p*** de atrás NO es real (...). Y puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no”.

Mire el video aquí: