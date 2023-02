Un meteorito iluminó el cielo de Rusia

El cielo de la ciudad rusa de Kranosyarsk fue atravesado por un objeto que vino desde el espacio exterior, reconocido como un meteorito, y que causó impacto entre quienes lo vieron en vivo y en redes sociales.

El momento quedó grabado en video por cámaras de vigilancia y muestra que el cuerpo celeste que cruza el cielo, deja un destello verde en él y explota antes de tocar la superficie terrestre.

Según los primeros reportes, los residentes de Kranosyarsk señalaron que escucharon fuertes estruendos e incluso sintieron temblores cuando el meteorito tocó el suelo.

