Un hombre se mudó a su oficina como señal de protesta

La historia de Chibuzor Ejimofor, que se hace llamar Simon Jackson, no es convencional. El joven, de 28 años y oriundo de Seattle-EE.UU, se difundió hace pocos días en la red social TikTok. En este espacio, este trabajador compartió su decisión de mudarse a su oficina.

La razón principal -dijo- fue porque no le pagaban lo suficiente. Así que tomó sus pertenencias y se mudó a su oficina.

En unos videos se observa cómo el hombre arregla sus objetos en uno de los cubículos de un área semivacía de la empresa en donde trabaja.

"Observen mi nuevo departamento", mencionó este trabajador mientras mostraba su despacho.

En otra toma se observan pilas de envases de comida ordenadas sobre el escritorio. Además acomodó sus libros, electrodomésticos y artículos de cocina en estantes; mientras que su ropa y prendas íntimas dentro de cajones.

"Este soy yo, sacando todas mis pertenencias de varias valijas. Me estoy mudando de mi viejo apartamento a mi cubículo. No me pagan lo suficiente. Así que, a modo de protesta, acabo de llegar a mi empresa. Veremos por cuánto tiempo puedo salirme con la mía".

Además, contó que se terminó el contrato de propiedad en el departamento donde alquilaba y no logró rentar otra.

¿Todavía sigue viviendo en su oficina? No, el departamento de Recursos Humanos le envió una misiva en la cual le explican que elimine los videos sobre su estadía en la oficina debido a la reputación de la misma.

Además, le comentaron que debe salir inmediatamente de las instalaciones. Si no lo hacía habría consecuencias: desde un llamado de atención hasta el despido.

El joven aclaró a medios locales que no busca su permanencia en su oficina. Por ahora, "viajaré un poco y me quedaré con amigos en diferentes ciudades. Tengo un negocio paralelo de venta de mamelucos y estoy interesado en organizar eventos, así que voy a tirar los dados y ver a dónde me lleva todo. Busco repartir un poco de buena onda".