Un hombre murió tras ayudar a unos patitos a cruzar la calle

Casey Rivara, de 41 años, fue arrollado mientras ayudaba a unos patos a cruzar la calle. Sucedió en Sacramento

Él fue arrollado por una persona de 17 años, quien al percatarse de lo sucedido se detuvo y permaneció en el sitio hasta que lleguen las autoridades.

Según NBC, no existirán cargos porque gran parte de la culpa fue del señor, quien incumplió con las leyes por ayudar a los patos a llegar al otro lado.

La Policía de Rocklin emitió un comunicado asegurando que se trató de un accidente y que todo estaba en investigación. “Todavía tenemos muchas áreas y evidencias por revisar, pero a primera vista no parece que vaya a haber negligencia criminal”, dijo el capitán de la policía de Rocklin, Scott Horrillo a NBC News.

A final act of kindness. This is absolutely heartbreaking. A California father is killed while helping a mother duck and her ducklings cross the road. (Video: KCRA) pic.twitter.com/PENJBhz1W8