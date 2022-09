Un guardia se desmayó en medio del funeral de Isabel II

Durante el velorio de Isabel II, un guardia, que formaba parte del grupo que se coloca alrededor del féretro, colapsó y cayó al piso ante la mirada de los designados del protocolo.

A pesar de que uno de sus compañeros intentó sostenerlo, el guardia cayó al suelo, pero dos policías presentes en el lugar lo asistieron de forma inmediata.

Luego de lo sucedido, la transmisión de las exequias a cargo de la BBC fue interrumpida con una imagen general del lugar en donde se desarrolla el funeral.

Al momento se desconoce si el guardia está bien y cuál es su condición luego de sufrir el fuerte golpe en la cara debido a su colapso.

NOW - Royal guard at the Queen's coffin has collapsed.pic.twitter.com/39qduRuX0u