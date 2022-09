La familia real publicó la última foto de Isabel II antes de su muerte

En medio de la vigilia del féretro de Isabel II, quien ejerciera como monarca del Reino Unido durante 70 años, desde la cuenta oficial de la familia real se publicó el último retrato de la reina que fue tomado tres meses antes de su muerte.

"La foto fue tomada con motivo del Jubileo de Platino de Su Majestad, la primera monarca británica en alcanzar este hito. Mañana, millones de personas se reunirán para conmemorar su vida extraordinaria", reza en un 'post' publicado en la cuenta de Twitter de la familia real.

Ranald Mackechnie fue el fotógrafo que capturó la imagen de Isabel II con el motivo del festejo del septuagésimo aniversario de la monarca en el trono del Reino Unido.

El retrato de Isabel II la muestra con un vestido azul y su clásico collar d perlas, además en su pecho se puede ver un broche que le regaló su padre Jorge VI cuando ella cumplió 18 años en 1944.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.



The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee - the first British Monarch to reach this milestone.



Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw