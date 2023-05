Un enorme toro desató el pánico al invadir una cancha de rugby en pleno partido

El pasado fin de semana se disputó el partido entre Catalan Dragons y el Saint Heles, por la superliga de Rugby de Gran Bretaña, y lo más llamativo del encuentro fue la irrupción de un enorme toro en el campo de juego.

Los jugadores tuvieron que paralizar su juego y correr a protegerse del enorme toro, que luego de liberarse de su dueño, corrió libre por el campo y causando terror entre los presentes. Por último, el toro salió del campo sin causar mayores problemas.

El insólito momento quedó grabado y el clip se volvió viral en redes sociales.

