Un choque de trenes deja más de 120 muertos y 850 heridos

Un choque de trenes dejó casi mil afectados, entre muertos y heridos. Sucedió este viernes 2 de junio de 2023 en el este de India, en la localidad de Bahanaga.

Todo se produjo porque un tren de pasajeros embistió a otro que transportaba mercancía. Eso provocó que los vagones se descarrilen y golpeen a otros trenes.

Los primeros videos se difundieron en redes sociales y muestran la magnitud del accidente. Hay, por lo menos, quince vagones en las vías.

El Gobierno dispuso la movilización de todas las entidades preparados para un rescate y al menos 400 personas ya fueron trasladadas a los hospitales. Los demás seguían entre los vagones.

Debido al accidente se cancelaron más de diez trayectos.

Two xpress trains derail near Balasore

Bahanaga station in Odisha



