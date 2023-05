Uganda aprueba ley que castiga la homosexualidad con pena de muerte

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó una de las leyes más duras contra el colectivo LGBTQ, según declaró el portavoz del Parlamento, Anita Among. Aunque la relaciones homoseuxuales ya eran ilegales en el país, la nueva norma empeora los castigos.

El proyecto de ley incluye la pena de muerte por "homosexualidad agravada", que incluye las relaciones sexuales con un menor, mantener relaciones sexuales siendo seropositivo y el incesto.

The speaker of parliament, Anita Among has confirmed that the president has signed the Anti-Homosexuality Bill, 2023 into law, in line with his Constitutional mandate as prescribed by Article 91 (3) (a) of the 1995 Constitution. #NTVNews | https://t.co/ShmXD5bprO pic.twitter.com/HcjSdfZC7D