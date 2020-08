La UE y Reino Unido iniciarán una nueva ronda de negociaciones centrada en competencia y pesca

Los equipos negociadores de la Unión Europea y de Reino Unido comenzarán el próximo lunes 17 de agosto, en Bruselas una nueva ronda de negociaciones que estará centrada en comercio, competencia y pesca, entre otros asuntos.



La de la semana que viene será la séptima ronda formal de negociaciones entre Bruselas y Londres. La delegación británica llega a la capital comunitaria con "espíritu constructivo" y señalando que se puede alcanzar un acuerdo sobre la relación futura con la UE en septiembre. "Trabajaremos para lograrlo en ese plazo", ha señalado el negociador David Frost.



Londres insiste en que no busca un trato especial de la UE, sino un acuerdo de libre comercio como el firmado por el bloque con Canadá. Con todo, Frost recuerda que las leyes, tribunales y caladeros británicos no serán materia de discusión y Reino Unido no aceptará ningún trato que lo comprometa.



Del lado europeo, el negociador jefe Michel Barnier dijo a principios de verano que no ha habido progresos sustanciales desde que arrancaron las conversaciones y lamentó la falta de avances concretos.



Para Barnier ambas partes necesitan un acuerdo global como muy tarde el 31 de octubre, para que pueda ser ratificado después y entrar en vigor con el divorcio del 1 de enero de 2021.



En los últimos días, el diplomático francés ha recordado que quedan solo cinco meses del periodo transitorio, por lo que "los cambios son inevitables con o sin acuerdo sobre la nueva relación", por lo que la empresas y ciudadanos de la UE deben estar preparados para una salida abrupta del Reino Unido. (I)