Trump se mantiene estancado en segundo lugar en las encuestas, según sondeo de Reuters

El 40% de los votantes registrados apoya a Donald Trump en comparación con el 47% que dijo que votaría por el aspirante demócrata Joe Biden, según un sondeo de Reuters/Ipsos publicado el miércoles y realizado el 31 de agosto y el 1 de septiembre.



Según Reuters, el intento de Donald Trump de convertir los disturbios civiles en tema central de su campaña de reelección no ha mejorado su posición política, ya que la mayoría de los estadounidenses no ve el crimen como el gran problema que enfrenta la nación y la mayoría empatiza con las protestas contra el racismo.



Las cifras de Biden no han variado en general durante las últimas tres semanas durante las cuales tanto el Partido Demócrata como el Republicano celebraron convenciones para nominar a sus candidatos a la presidencia.



Trump ha tratado de desviar la atención desde el coronavirus -que ha provocado la muerte de más de 180.000 estadounidenses-, acusando a los manifestantes del movimiento Black Lives Matters por la violencia en las ciudades y diciendo que su rival demócrata tiene una postura débil frente al crimen.



El mandatario republicano está segundo lugar después de Biden en la mayoría de las encuestas de opinión nacionales desde el brote de Covid-19 este año. El sondeo mostró que la mayoría (78%) sigue estando muy o algo preocupada por el virus. Casi el 60% dijo que Trump es al menos en parte responsable de los cierres prolongados de escuelas y negocios debido al virus, así como de la gran cantidad de casos de coronavirus en la nación.



Más de 6 millones de estadounidenses se han contagiado, más personas que en cualquier otro país. La mayoría de los estadounidenses no ven el crimen como una prioridad y no creen que esté aumentando en sus comunidades, según Reuters. Solo alrededor del 8% de los adultos estadounidenses mencionaron el crimen como una prioridad para el país, en comparación con el 30% que dijo que era la economía o el empleo, y el 16% que declaró que era el sistema de salud.



El 62% de los votantes registrados, incluido el 62% de los demócratas y el 65% de los republicanos, afirmaron que el crimen no estaba aumentando en sus comunidades.



Según la encuesta, el 53% de los adultos estadounidenses dijeron que simpatizan con las personas que protestan contra la desigualdad racial, casi sin cambios desde el 52% en una consulta similar que se realizó a fines de julio. (I)

