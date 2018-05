Trump anuncia que Corea del Norte ha liberado a tres estadounidenses

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles 9 de mayo, que Corea del Norte ha liberado a los tres estadounidenses que estaban detenidos en ese país y que viajan de regreso a EE.UU. en el avión del secretario de Estado, Mike Pompeo.

"Estoy satisfecho de informar que el secretario de Estado, Mike Pompeo, está viajando y de regreso de Corea del Norte con los tres maravillosos señores que todo el mundo desea ver. Parecen estar en buenas condiciones", afirmó Trump en su cuenta de Twitter. (I)

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting!