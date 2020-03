Treinta rehenes en centro comercial de Filipinas fueron liberados

Las 30 personas que permanecieron secuestradas durante nueve horas este lunes 2 de marzo de 2020 en un centro comercial de Manila fueron liberados.

El asaltante, un exempleado del centro comercial Greenhills, se entregó a la Policía y fue arrestado después de una larga negociación con las autoridades.

El secuestrador fue identificado como Archie Paray, un guardia de seguridad que irrumpió en el segundo piso del centro comercial y tomó como rehenes a las 30 personas, informó el diario filipino Inquirer. La decisión la tomó tras haber sido despedido de su trabajo.

La crisis terminó en la noche (tiempo local) después de que liberó a todos los retenidos, añadió el medio.

En el operativo participaron policías fuertemente armados que intervinieron en el centro comercial.

