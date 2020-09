Cada tonelada de carbono emitida costará 100.000 dólares

El coste futuro para la Humanidad por sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera se acerca a los 100.000 dólares por tonelada, mil veces más que lo calculado para nuestra generación.



Los economistas tratan con frecuencia de estimar el coste social de la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, pero pocas de sus proyecciones van más allá del año 2100, muy por debajo de los milenios necesarios para que los cambios climáticos de la quema de carbono finalmente disminuyan. Dos geocientíficos y un filósofo de la Universidad de Chicago querían tener una visión mucho más amplia del asunto y han publicado el resultado en Climatic Change.



"Lo que queríamos conseguir con este cálculo es una mejor idea de la carga que estamos imponiendo a las generaciones futuras", dijo el profesor David Archer, científico del clima computacional y autor de varios libros y clases en línea bien conocidos sobre el cambio climático. "Esto no pretende ser un cálculo realista del valor actual de los costes, pero es nuestro intento de intentar poner las enormes escalas de tiempo en unidades más comprensibles".



"La mayoría de las personas no son geólogos, e incluso para nosotros es realmente difícil pensar cuánto tiempo van a durar los cambios que estamos haciendo ahora".



El "coste social del carbono" económico, promovido por el profesor Michael Greenstone de UChicago, es un número que pretende representar el valor de todos los daños futuros a nuestra generación en dólares de hoy. Calcula la diferencia entre las proyecciones realistas de la economía con y sin cambio climático, que normalmente es de cien dólares o menos por tonelada.



Sin embargo, incrustado en este cálculo hay un principio económico básico llamado tasa de descuento. Asumir que la economía crecerá continuamente significa que los costos que vencerán más de un centenar de años en el futuro no nos importan mucho hoy.



Pero Archer y su colaborador, el profesor de Filosofía de Michigan State Greg Lusk, querían idear una alternativa que describiera la visión más amplia de un geólogo. Debido a que el cambio climático debido a la quema de carbono durará cientos de miles de años, sintieron que los cálculos de los costos actuales dejaron fuera una dimensión crucial del cambio climático.

Nivel del mar



Por ejemplo, sus cálculos tienen en cuenta la magnitud total del aumento del nivel del mar. Los expertos coinciden en que para el año 2100, el nivel del mar aumentará al menos un pie (30 centímetros) en todo el mundo, incluso si dejamos de emitir carbono ahora. Pero según los estándares de un geólogo, ese es solo un escenario a corto plazo. "Las capas de hielo tardan mucho, mucho tiempo en estabilizarse", dijo Archer, "por lo que los cambios que estamos viendo ahora no se realizarán por completo durante miles de años y, en última instancia, podrían elevarse 160 pies (más de 50 metros)".



Construyeron un modelo que proyectaba los efectos del cambio climático durante cientos de miles de años. En ese tiempo, el nivel del mar aumenta a medida que se derriten las capas de hielo, aumenta el nivel del mar y las tormentas y las sequías se vuelven más intensas. "Si pierde el 10% de su capacidad para cultivar alimentos, en nuestro modelo, pierde el 10% de su población y economía", dijo Archer.



Sin la tasa de descuento para reducir los costos en el futuro lejano, el costo del carbono que quemamos hoy se dispara, oscilando entre 10.000 y 750.000 dólares por tonelada según los detalles de los escenarios geofísicos y económicos. Encontraron un valor central de alrededor de 100.000 dólares por tonelada, una cifra alarmante.



"Los costos finales son mil veces más altos que el valor actual calculado normalmente de esos costos porque el cambio climático persistirá mil veces más que nuestra generación", dijo Archer.



