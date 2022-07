Revelaron los sueldos de los actores y actrices de las últimas producciones de Hollywood

Se dio a conocer una lista de cuánto dinero hizo cada actor con los proyectos recién estrenados o que están por llegar. Encabeza la lista Tom Cruise con 100 millones de dólares por 'Top Gun: Maverick'.

- Dentro del universo DC, Dwayne Johnson por 'Black Adam' recibió 22 millones y medio de dólares, por su parte a Jason Momoa se le pagó 15 millones por 'Aquaman: The Lost Kingdom'.

- Para que Joaquin Phoenix acepte regresar para la secuela de 'Joker', se le ofrecieron 20 millones, con posibilidades de redoblar la apuesta para una potencial tercera entrega.

- Chris Hemsworth recibió 20 millones por 'Thor: Love & Thunder' y 20 millones más por 'Extraction 2'.

- Vin Diesel se lleva 20 millones a casa por 'Fast X', que llegará el año que viene.

- Margot Robbie y Ryan Gosling reciben 12.5 millones cada uno por ser Barbie y Ken.

- Benedict Cumberbatch recibió 7.5 millones por 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Elizabeth Olsen solo recibió 2 millones, al igual que en 'Avengers: Endgame', siendo una de las actrices peores pagas de Marvel Studios.

- Robert Downey Jr, Emily Blunt y Matt Damon recibirán 4 millones cada uno por 'Oppenheimer'.

- Ezra Miller recibió entre 3 y 4 millones por protagonizar 'The Flash'.

- Robert Pattinson solo recibió 3 millones de dólares por 'The Batman', se espera un aumento para la futura secuela.

- Amber Heard recibió 2 millones de dólares por su pequeña participación en 'Aquaman The Lost Kingdom', aunque seguramente sea recortada completamente.

- Por último, Anya Taylor-Joy recibió 1.8 millones por ser la protagonista de 'Furiosa', la precuela de 'Mad Max: Fury Road' que llegará el próximo año.