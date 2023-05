Tiroteo en playa estadounidense deja, al menos, siete heridos

Las autoridades reportaron un tiroteo en Hollywood Beach, al norte de Miami, la tarde de este lunes 29 de mayo de 2023.

Producto de ello se registran, al menos, siete personas heridas. Todavía no hay confirmación sobre fallecidos.

En los videos de seguridad y de varios usuarios de Twitter, se observa a las personas correr por el malecón para tratar de esconderse. Una señora se lanzó al piso para proteger a una niña de aproximadamente tres años.

La mayoría de heridos presenta lesiones en las extremidades. Ya hay un sospechoso, pero la Policía no dio señales sobre las posibles razones para el tiroteo.

Reports of a shooting this evening on Hollywood Beach. This is what a live cam saw at 6:41 PM



CBS says at least 7 people shot, per preliminary reports. Hollywood PD urging public to avoid area between Johnson and Garfield Street due to an investigation https://t.co/ezSkQWtjIv pic.twitter.com/UP1Xno5fL6