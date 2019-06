Dos heridos durante la celebración del título de la NBA de Toronto

Dos personas han resultado heridas por disparos producidos este lunes 17 de junio de 2019 durante la multitudinaria celebración en Toronto del título de la liga profesional de baloncesto americana, la NBA, ganada por el equipo de los Toronto Raptors.

Según pudieron constatar medios internacionales, también se registraron dos estampidas entre los asistentes que abarrotaban la plaza en la que se celebra el acto.

Debido a las estampidas se vació una cuarta parte de la superficie de la plaza Nathan Phillips Square, donde se instaló un escenario en el que los integrantes de los Toronto Raptors se dirigen a sus seguidores, y se ha podido ver a los equipos de socorro evacuar a entre diez y quince personas, sin que se sepa su estado. (I)

SHOOTING:

Nathan Phillip's Square

-Bay St and Albert St

-Police have located 2 victims

-Injuries serious but not life threatening

-2 people in custody

-2 firearms recovered

-Investigating

^dh