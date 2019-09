The New York Times en español cerró operaciones por falta de estrategias comerciales

La mañana del 18 de septiembre, las principales noticias del miércoles no llegaron a los correos de los más de 300.000 suscriptores del Boletín diario de The New York Times. Un día antes llegó el último. “El Times: Creer o no creer”, decía el asunto. Tal vez, un gesto premonitorio.

Este 18 de septiembre, The New York Times cumple 168 años y un día de haber anunciado el cierre de operaciones de su proyecto autónomo en español por no ser rentable. La noticia le llegó a su planta de una manera inesperada.

Desde su lanzamiento en 2016, anunciado por el Times como un experimento, se trabajaron al menos 10 artículos por día y más de 900 artículos de opinión. Algunos de ellos eran originales y otros traducciones de la versión en inglés.

Según el comunicado, con el que el Times anunció la noticia a su audiencia y parte de sus colaboradores, el medio de comunicación continuará traduciendo su trabajo a “docena de idiomas – incluso y con frecuencia al español, en el sitio www.nytimes.com/es — y aumentaremos nuestra inversión en la expansión de estos esfuerzos de traducción”.

Parte de la planta editorial que tenía sedes en Medellín (Colombia), Ciudad de México y Río de Janeira (Brasil) se volcó a Twitter para evidenciar su nostalgia.

John Lee Anderson, periodista de New Yorker, consideró la decisión como “un error”, al igual que Martín Caparrós.

El New York Times decidió, en la recta línea de su presidente Trump, cerrar sus puertas a América Latina -por cuestiones de plata.

¡Y viva la prensa libre, of course!https://t.co/tbrPZJaV2d — martín caparrós (@martin_caparros) September 18, 2019

Paulina Chavaria, una de las periodistas colaboradoras, dijo en su cuenta de Twitter que les dicen desde New York que habrá ocasionalmente artículos en español en su sitio y, quizá, a través del boletín (El Times); “no sabemos quiénes —o qué tecnología— harán estas traducciones”.

La periodista Laura Hazard publica en el sitio Niemanlab que de acuerdo a un portavoz del medio "si bien la audiencia en español creció, los lectores estaban menos comprometidos que con nuestro sitio principal, y no vimos un camino para convertirlos como suscriptores. Además, los ingresos por publicidad tampoco pudieron soportar el sitio".

La plataforma no tenía un muro de pagos, a pesar de que se estimó una audiencia de 80 millones de hispanohablantes con educación media y conocimientos digitales en todo el mundo, además de apoyar al sitio con publicidad.

Eli López, editor de opiniones en Washington Post, que acaba de lanzar su plataforma en español, consideró la decisión como “miope en extremo. Pero el Times no tenía un plan de monetización. No hubo estrategia de ventas regionales para convertir a los lectores en suscriptores”.

Para el periodista Diego Fonseca “el cierre de es extemporáneo y suena absurdo. Como si no hubieran pensado bien el proyecto. El cierre suena a aventura más que plan”. (I)