El director de la RAE pide que el lenguaje inclusivo no estropee la belleza del español

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, consideró este lunes que el español no debe "perder belleza" en aras de la igualdad entre hombres y mujeres.



"Me parece muy bien todo lo que sea visibilizar más a las mujeres y subrayar la desigualdad evidente que hay todavía", dijo Muñoz Machado a EFE preguntado por el lenguaje inclusivo.



Pero, desde luego, "lo que no me parecería bien -precisó justo a continuación- es que, en nombre de ese valor, se manipule innecesariamente la lengua o se le haga perder su calidad, belleza, potencia expresiva, se la estropee".



El lenguaje inclusivo es uno de los debates actuales en la lengua española y será tratado en dos sesiones técnicas del VII Congreso Internacional del Español en las región española de Castilla y León, inaugurado hoy en la ciudad de Salamanca.



Una de ellas lleva el título de "Español para todes: la reflexión morfológica desde el lenguaje inclusivo. El caso de Argentina"; y la otra es "Todos, todxs y todes en ELE: una aproximación al sexismo lingüístico y el lenguaje inclusivo en el aula".



Muñoz Manchado, que también preside la Asociación de Academias de la Lengua Española, explicó en la conferencia inaugural que la RAE trabaja con las grandes compañías tecnológicas para que el desarrollo de la inteligencia artificial no "lesione" el español ni cause "estropicio" y "pérdida del gran valor cultural que es la lengua".