Suspenden a jueza que participó en una audiencia en ropa interior en Colombia

Vivian Polanía Franco, jueza de Colombia, fue suspendida por el Poder Judicial de ese país luego de que protagonizara un escándalo al asistir a una audiencia virtual mientras estaba semidesnuda y fumando, según medios locales.

"Se le puede apreciar en unas condiciones no propias de una administradora de la justicia", indicaron en el fallo sobre su participación en la audiencia del 16 de noviembre, durante el desarrollo del caso sobre la explosión de un auto bomba en la Brigada Militar del Ejército de Cúcuta.

Según el portal de noticias RT, “Polanía estaba liderando una sesión virtual para discutir la solicitud de libertad de un hombre detenido cuando, sin querer, su cámara se encendió. "Señora juez, tiene la cámara prendida", le advirtió una persona que se encontraba en la audiencia, por lo que esta procedió a desactivar el dispositivo”.

Por su parte, la jueza hizo declaraciones en las que dejó ver que considera que el Poder Judicial le faltó al respeto. “"Me han hecho 'bullying' varios magistrados de Cúcuta y me amenazaron antes del proceso, que si yo no cambiaba mi forma de ser me iban a abrir una investigación disciplinaria", dijo.

El portal RT publica, además, que “También afirmó que le pidieron que usara siempre su toga. "Me cansé de darles gusto a las personas por encima de mi tranquilidad. En el Palacio de Justicia no hay salas suficientes para hacer las audiencias y yo tengo una cantidad de trabajo impresionante, las hago en mis despachos", aseguró”.