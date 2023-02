Subastarán el calzoncillo que usó Bryan Cranston en Breaking Bad

Propstore, una famosa casa de subastas, anunció la venta de los calzoncillos que usó el personaje de Walter White, interpretad por Bryan Cranston, en la serie Breaking Bad.

Según los reportes, estos calzoncillos fueron usados por el personaje en el primer capítulo y durante toda la serie. "Los calzoncillos de algodón y poliéster (talla 40) presentan una cintura elástica blanca con detalles azules y dorados, aunque la elasticidad se ha perdido en gran parte", precisa la descripción de la prenda.

El portal de noticias RT, la casa de subasta espera recaudar entre 2 500 y 5 000 dólares por la prenda icónica. Pero, además, la empresa de subastas pondrá a la venta las gafas de seguridad y la máscara de protección que Cranston usó en la segunda y tercera temporada de la serie, así como también la camiseta blanca que el personaje usaba por debajo de la ropa.

