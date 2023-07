Bryan Cranston dio un discurso en medio de la huelga de actores

Bryan Cranston, actor protagonista de Breaking Bad, dio un discurso en una de las asambleas de la huelga de actores de Hollywood.

“Les pedimos que nos escuchen cuando decimos que no permitiremos que nos quiten el trabajo y se lo den a los robots (…) no permitiremos que nos quiten la dignidad”, dijo el actor en medio de las celebraciones y vítores de los presentes.

Por último, Cranston apuntó que son un sindicato hasta el final y pidió a los actores que se mantengan unidos. “Ganaremos esta batalla”, sentenció el actor que también tuvo una importante participación en otras series, entre las que más destaca, Malcolm In The Middle.

Bryan Cranston delivers a rousing speech addressed to Bob Iger at a SAG-AFTRA strike rally in Times Square: "We will not allow you to take our dignity. We are union through and through all the way to the end." https://t.co/M0Cs5ahWZo pic.twitter.com/IILje2O5Fi