Mike Batayeh, actor de Breaking Bad, murió por asfixia

Mike Batayeh, actor de la popular serie Breaking Bad, murió el pasado uno de junio en su casa, ubicada en la localidad de Michigan, Estados Unidos.

Esta semana se reveló la causa de la muerte de Batayeh que se produjo por “asfixia por ahorcamiento”, según lo que se detalla en un correo electrónico al medio The Nuw York Post.

Según el portal de noticias RT, “En su papel, Batayeh, de 52 años, interpretó a Dennis Markowski, el gerente de la Lavandería Brillante, regentada por el capo de la droga Gustavo Fring, en tres episodios (temporada 4 y 5) de la popular serie de AMC, entre 2011 y 2012”.

Batayeh también participó en otras películas y series, como 'Sleeper Cell' de ShowTime.

Mike Batayeh, an actor who portrayed Dennis in Breaking Bad, has died at the young age of 52. RIP ? pic.twitter.com/EECNTtXo0m