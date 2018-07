Un potente sismo de magnitud 6,4 golpea Indonesia

Un potente sismo de magnitud 6,4 golpeó una de las islas que componen el archipiélago de Indonesia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se situó en la isla de Lombok, a una profundidad de siete kilómetros, y por el momento no hay un reporte de daños.

#Indonesia #Earthquake Mw 6.4 depth 10 km Lombok Región.

-El Sismo ha destruido viviendas como era probable , especialmente las de Construcción no asísmica.

-No hubo riesgo de Tsunami y van al menos 2 fuertes réplicas Mg>M5

-Video no es de mi propiedad.#PrayforIndonesia pic.twitter.com/5tTrD2Hew3