Emiten alerta de tsunami tras sismo de magnitud 6,8 en Japón

Una alerta de tsunami fue emitida después de que la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) reportara este martes 18 de junio del 2019 que ocurrió un sismo de magnitud 6,8 en la escala de Richter en la prefectura de Yamagata de Japón.

El sismo tuvo lugar a las 22:22 locales (09:22 de Ecuador); su epicentro se localizó a 38,6 grados latitud norte y 139,5 grados longitud este a una profundidad de 10 kilómetros.

Tsunami of one metre forecast by local authorities. No reports yet on damage . Trains have been halted locally and a few hundred homes are without power, @AFP reporting https://t.co/Mjz9Y39Z2C