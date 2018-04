Siria trae coletazos políticos a Europa

Los ministros de Exteriores de la UE se abstuvieron de respaldar el ataque que orquestó el sábado EE.UU., Reino Unido y Francia, aunque enfatizaron que lo “entienden“. La primera ministra inglesa y el presidente galo justifican su actuación en medio de protestas y la condena de la oposición por no pedir autorización a la ONU.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) evitaron ayer dar un apoyo explícito al ataque sobre Siria que efectuaron Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Mientras que los líderes de los dos últimos países se justificaron en medio de protestas de rechazo.

El ataque fue una respuesta al presunto uso de armas químicas el 7 de abril en Duma, que le atribuyen al gobierno de Bashar al Assad, y en el que -dicen- murieron 70 personas.

Ante esta versión los ministros europeos solo se limitaron a asegurar que “entienden” que “fueron medidas específicas tomadas con el único objetivo de evitar usos adicionales de armas y sustancias químicas por parte del régimen sirio para matar a su propio pueblo”.

EE.UU., Francia y Reino Unido realizaron el sábado un ataque con 100 misiles contra instalaciones gubernamentales sirias, donde, según Washington, se producen y almacenan armas químicas.

Las armas químicas están clasificadas como de destrucción masiva y su producción y almacenamiento está prohibido oficial e internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1993. Esta es la justificación con la que Washington acusa a Siria de cruzar la “línea roja”.

Tanto Damasco como Moscú han negado el uso de armamento químico en Duma. Incluso el Gobierno ruso indicó que envió a un grupo de médicos a la zona y que no existe evidencia alguna ni denuncia de civiles sobre este ataque químico. Este caso lo califica como un “montaje” de Occidente para arremeter contra Siria.

Tras protestas que rechazan esta agresión, la primera ministra británica, Theresa May, defendió ayer ante el Parlamento la legalidad del ataque, al considerar que hay “evidencias convincentes”. No obstante, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, consideró que la acción coordinada con Estados Unidos y Francia fue “legalmente cuestionable” al no contar con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU.

Corbyn reprochó a May no pedir permiso a la Cámara de los Comunes para unirse a los bombardeos. Asimismo, la oposición francesa, desde la extrema izquierda hasta el centro-derecha, criticó en el Parlamento al presidente francés, Emmanuel Macron, por haber actuado sin el aval de la ONU.

La intervención de Estados Unidos que lidera la colección internacional, integrada por los países de Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), tiene el apoyo de Israel, Arabia Saudita, Jordania y Emiratos Árabes. Mientras que al gobierno de Siria -Bashar al Assad- lo respaldan Rusia e Irán. (I)

DATOS

Rusia tiene intereses militares

Moscú tiene una base naval en Tartus, lo que constituye una salida estratégica al Mar Mediterráneo. Un cambio político en Siria pondría en riesgo la continuidad de esas instalaciones.



Moscú forma un tridente con Irán en región

Los dos grandes apoyos de Siria son Rusia e Irán. Los tres forman una alianza para defender el régimen de Bachar Al Asad, rechazado por Occidente.

EE.UU. acusa a Siria de usar armas químicas

Estados Unidos asegura que el régimen de Bachar Al Asad usó armas (prohibidas por el derecho internacional) químicas contra su propia población.

Trump envía un mensaje a sus enemigos

Para Estados Unidos el uso de armas químicas significa una línea roja. Si permitiera su aplicación sin consecuencias la hegemonía norteamericana estaría en riesgo, según la visión de Trump. (I)