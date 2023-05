Shakira: “Ya no importa tanto si alguien te es el fiel, lo que importa es si sigues siéndote fiel a ti misma”

La cantante colombiana, Shakira, recibió el premio a ‘Mujer del año’ por parte de la revista Billboard. En su discurso aprovechó para reinvidicar el papel de las mujeres y lanzar uno que otro dardo a Gerard Piqué, tras su caótica separación.

La intérprete de ‘Te felicito’ agradeció primero a su madre por todo su apoyo durante este año y luego empezó a mandar varios mensajes a su expareja. Así, Shakira hizo referencia a los “cambios sísmicos” que ha sufrido y que la han obligado a luchar por seguir adelante.

“Somos más valientes de lo que creemos y más independientes de lo que nos enseñaron a ser”, dijo.

“¿A qué mujer no le ha pasado, alguna vez, que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado más de una vez”, confesó. Y añadió: “Pero también llega un momento en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”.

De esta manera, la estrella internacional de la música reconoció que ha reemplazado el sueño de ser perfecta por el deseo de ser auténtica. “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”.

Estas declaraciones se han interpretado como una alusión clara a las infidelidades del futbolista que acabaron dinamitando su relación.

Finalmente, Shakira hizo referencia a las canciones que ha interpretado en uno de los momentos más duros de su vida, como la exitosa colaboración con Bizarrap plagada de referencias a Piqué y su nueva novia, Clara Chía. “Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí, canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”.