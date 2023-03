Shakira reveló que sufre del síndrome del impostor

Shakira, cantante colombiana, fue entrevistada por Enrique Acevedo, y en la conversación con el periodista reveló que padece un síndrome que le afecta a nivel emocional.

“Me gusta pensar en lo que falta de mi carrera, porque sufro un poquito de lo que dicen el síndrome del impostor, sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy o tan hábil, inteligente, creativa o tan talentosa”, confesó Shakira.

Según los expertos en psicología, el síndrome del impostor genera, en la persona que lo padece, pensamientos que causan duda y sentimientos de inseguridad personal.

Quien padece del síndrome del impostor, tienden a tener la sensación de no estar a la altura de sus propias capacidades, aun cuando han demostrado ser muy talentosas, lo que hace que no puedan atribuirse sus logros como propios.