Shakira reveló a la mente maestra detrás de la ‘Music Sessions #53’ junto a Bizarrap

La sesión #53 de Shakira y Bizarrap causó gran revuelo por los detalles que reveló la cantante colombiana en la letra de la canción.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la deuda en hacienda”, “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques” o “Yo te desocupo mañana Y si quieres tráetela a ella que venga también” fueron algunas de las frases que más atrajeron la atención del público, además de las críticas de la audiencia por expresar tan explícitamente el dolor que había sentido tras la ruptura con Gerard Piqué.

Los comentarios se centraban en la información que la artista exponía y cómo esta afectaría a sus hijos, los pequeños Sasha y Milán. Con lo que no contaban sus detractores es que, precisamente, uno de sus hijos jugó un papel fundamental para esa colaboración.

En una reciente entrevista, Shakira confirmó que Milán, de 10 años, le insistió para que realizara esa colaboración. “Recuerdo además que tengo grabado un audio de Milán en el que le manda un audio a mi mánager y le dice: ‘Jamie, tienes que hacer que mi madre por favor cante con Bizarrap’, añadió la colombiana. El niño es un fiel seguidor del rapero argentino.

Pero esto no fue lo único que resaltó la cantante durante la entrevista con Enrique Acevedo, en el programa En Punto de N+. También comentó que, en el momento en que se llevaron a cabo las grabaciones en el estudio del rapero argentino, Milán Piqué le hizo un llamado de atención porque se encontraba muy lejos del micrófono y debieron grabar nuevamente algunas escenas.

"Tiene un ojo crítico como su madre, en ese sentido se parece mucho y cómo ya van despuntando sus intereses, lo que le gusta y lo que no, tienen mucha opinión ambos y siempre los escucho”, terminó por decir Shakira.

Según mencionó la artista, sus hijos tienen un nivel de sensibilidad similar al de ella, por eso siempre escucha sus recomendaciones y las críticas que hacen tanto a sus composiciones musicales, como a los videos que graba para las canciones.