Shakira lanzará nueva canción de desamor, esta vez con Manuel Turizo

La canción ‘Copa vacía’ se sumará a los otros cuatro temas con los que la artista colombiana, Shakira, ha expresado su dolor tras la separación con su pareja de 12 años, Gerard Piqué. Así lo confirmó Manuel Turizo, con quien compartirá el micrófono en esta nueva colaboración.

Durante una entrevista con el medio Los Moluscos TV, el cantante reveló que el video musical para “Copa vacía” comenzará a grabarse a principios de marzo. No obstante, explicó que la fecha del lanzamiento del sencillo aún no está confirmada debido a que el tema no es de su propiedad. Es Shakira quien tiene la última palabra sobre cuándo estrenará.

Turizo comentó que, actualmente, su compatriota se encuentra ocupada con compromisos promocionales de su canción con Karol G “Te Quedó Grande”, y que cuando tenga tiempo para trabajar en “Copa vacía”, él estará disponible para reaccionar y trabajar en el proyecto.