Shakira habla sobre la vida después de su separación

Cuatro canciones no han sido suficientes para que Shakira termine de expresar sus sentimientos tras la separación con Gerard Piqué. Esta vez, una entrevista con un medio mexicano logró que la artista termine de revelar detalles sobre su vida luego de la ruptura.

Decir adiós a un sueño fue también uno de los más grandes aprendizajes de la cantante colombiana. Shakira comentó que siempre soñó con conformar una familia tradicional, pero “no todos los sueños en la vida se cumplen”.

Reconoció que se despidió de la idea de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. Sin embargo, aseguró que hoy en día cree firmemente en que una mujer no necesita de un hombre para sentirse completa. “Creo que esa historieta he logrado comprenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma en la vida, he logrado sentir que soy suficiente, me siento completa”, expresó durante una entrevista con Enrique Acevedo, en el programa En Punto de N+.

Shakira también habló de sus éxitos musicales. Y es que ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, la Sesión #53 con Bizarrap y ‘TQG’ han alcanzado los primeros lugares de reproducción a escala mundial. Todas estas canciones tienen una base de desamor, pero también de superación y aprendizaje.

“Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela para aquellos que no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad”, aseguró Shakira.

Finalmente, señaló que debió salir fortalecida como una “leona” por el bienestar de sus dos hijos, Sasha y Milán, quienes dependen de ella. Pero para que esto sea real y no una fachada “se debe vivir un duelo, aceptarlo y tolerar la frustración, hay sueños que se rompen y recoger los pedacitos del suelo y volverse a construir”, concluyó la cantante.