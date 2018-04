Seúl busca una declaración de desnuclearización en su cumbre con Pyongyang

El funcionario indicó que es "natural" buscar una declaración de este tipo porque la desnuclearización es uno de los tres puntos clave de la agenda para la histórica reunión del 27 de abril, junto con el establecimiento de la paz -ambas Coreas siguen técnicamente en guerra- en la península y la mejora de lazos intercoreanos.



No obstante, Seúl y Pyongyang aún no han detallado públicamente los contenidos que va a tener la agenda de esta cumbre, la primera entre líderes de las dos Coreas en 11 años.



Delegados de ambos países celebrarán mañana en la militarizada frontera, donde tendrá lugar también la cumbre, una nueva reunión de trabajo para concretar detalles sobre la misma, por lo que se podrían empezar a dar a conocer aspectos de la mencionada agenda.



Las palabras del representante del Ejecutivo surcoreano llegan después de que un medio surcoreano apuntara esta semana a que Seúl estaría buscando que el encuentro entre Moon y Kim se saldara con una declaración conjunta sobre desnuclearización de la península.



Por otro lado, la fuente indicó que es "demasiado prematuro" hablar de la posibilidad de que durante la próxima Asamblea General de la ONU, Washington, Seúl y Pyongyang presenten una declaración en favor de la paz, tal y como ha apuntado otro medio surcoreano.



El actual proceso de acercamiento diplomático en la península ha deparado también la convocatoria de otra cumbre para mayo -aunque aún no hay fecha ni lugar concreto- entre Kim Jong-un y el presidente estadounidense, Donald Trump.



Esta cita representará la primera vez en la historia en que se ven las caras los dos máximos mandatarios de Pyongyang y Washington tras siete décadas de confrontación a raíz de la Guerra de Corea (1950-1953) y 25 años de negociaciones fallidas y tensiones en torno al programa nuclear norcoreano. (I)