Sergio Moro niega colusión en caso Lava Jato

En declaraciones a la Comisión de Constitución y Justicia ( CCJ ) del Senado de Brasil sobre las conversaciones filtradas al fiscal Deltan Dallagnol, el ministro de Justicia, Sergio Moro, dijo que los mensajes son "completamente normal", aunque no puede reconocer la autenticidad del material revelado por el sitio "The Intercept Brasil".

El exjuez de Lava Jato destacó que pudo decir "algunas cosas" que se divulgaron, pero que otras le causan "extrañeza".

El ahora Secretario dijo que el contenido puede haber sido adulterado.

"No tengo más mensajes en mi dispositivo móvil. He utilizado el Telegram en un cierto período. En 2017, acabo de creer que esa aplicación de origen ruso no era muy seguro. Y salí del Telegram desde entonces. No tengo esos mensajes para poder afirmar si eso es auténtico o no", afirmó.

El pasado 9 de junio, el medio digital The Intercept empezó a divulgar conversaciones privadas de Telegram entre el juez Moro y el fiscal de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, que evidenciarían colaboración entre ambos y que según la izquierda son la prueba de que hubo una persecución orquestada contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).

Desde su inicio en 2014, la operación Lava Jato ha puesto al descubierto una red de sobornos pagados por la constructora a políticos y empresarios en 12 países, incluído Ecuador, para obtener contratos. La operación colocó a prominentes empresarios y políticos tras las rejas.

Según medios brasileños, la instancia no es sencilla para Moro, dado que al menos 23 de los 54 integrantes de la CCJ son opositores al ex juez, incluyendo algunos legisladores de partidos centristas, opuestos al presidente Jair Bolsonaro. (I)