Se viralizó un video de OVNIS en el cielo de Brasil

Un video, en el que se ve a supuestos objetos voladores no identificados (OVNIS), se viralizó en Brasil y motivó el inicio de una investigación por parte de la Policía Federal de ese país.

En el clip se ven varias luces sobrevolando la Explanada de los Ministerios, para luego desaparecer sin dejar rastro.

El clip fue grabado el pasado 14 de agosto, pero apenas esta semana se lo publicó en redes sociales, plataformas en las que se viralizó, La Policía Federal confirmó a los medios de comunicación que esa fecha no se reportó un vuelo sobre la zona.

Para el ufólogo Rony Vernet, "la única explicación mundana serían los pájaros blancos que reflejan la luminosidad de la ciudad" y agregó que "sin embargo, nunca vi algo así en Brasil, solo en el hemisferio norte, con aves como los gansos de nieve canadienses".

It's rare for me to get interested in third-party UFO videos, but this one is interesting to study even more because they are flying above Brazilian Congress and I have obtained the originals. I would best describe as golden luminous birds. pic.twitter.com/BZPqf0L0Fl