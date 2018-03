Santos reprocha como Nobel uso de armas químicas en envenenamiento de Skripal

El presidente colombiano y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, reprochó hoy el uso de armas químicas para envenenar al exespía ruso Sergei Skripal en el Reino Unido, del cual Londres culpa a Moscú.



"Como presidente de Colombia y Premio Nobel (de Paz) condeno todo asesinato y muchos más si se usan armas químicas, que no deben ser utilizadas nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia y queremos ser solidarios en este caso con el Reino Unido", manifestó.



El presidente se refirió al caso durante un acto con el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miroslav Lajcak, quien visita el país.



Santos, Premio Nobel de la Paz en 2016, aseguró que la comunidad internacional debe rechazar el ataque si se confirma su responsable.



"Le mencioné al señor presidente de la Asamblea que si el asesinato con armas químicas en territorio británico por parte de Rusia se confirma, como toda parece indicar, toda la comunidad internacional debe condenar este inaceptable y deplorable hecho".



Skripal y su hija Yulia Skripal fueron envenenados el pasado 4 de marzo con un agente nervioso de fabricación rusa en la localidad de Salisbury, en el sur de Inglaterra, y ambos permanecen hospitalizados en "estado crítico".



Tras el ataque, las relaciones entre los países se han tensado y Londres ordenó la expulsión de territorio británico de 23 diplomáticos rusos que fueron identificados como "agentes de los servicios secretos encubiertos", según la primera ministra, Theresa May.



Por su parte, el Kremlin dijo que es "imperdonable" que se involucre al presidente ruso, Vladímir Putin, en el caso y señaló que "Rusia no tiene nada que ver con esta historia", a la vez que lo calificó como "un despropósito diplomático". (I)