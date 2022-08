Sanna Marin, primera ministra de Findlandia, se vio envuelta en una polémica

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, está envuelta en una polémica luego de que se viralizara un video en la que se la ve mientras baila en una fiesta privada.

El clip, del que se desconoce cuándo y dónde fue grabado, recoge el momento en el que Sanna MArin baila acompañada de amigos entre los que, según RT, destacan otras figuras populares como la cantante Alma y su hermana Anna, la fotógrafa Janita Autio, la presentadora Tinni Wikström, la presentadora de radio Karoliina Tuominen, la estilista Vesa Silver o la diputada Ilmari Nurminen.

Primera ministra de Finlandia niega consumir drogas tras filtración de video en fiesta “salvaje”



Sanna Marin se dijo muy decepcionada de que el video en el que baila y canta junto amigos se filtrara a la prensa y en redes sociales

⬇️⬇️ pic.twitter.com/BlmGA3reMp — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) August 18, 2022

El medio de comunicación finlandés Yle reportó que el jueves 18 de agosto, Sanna MArin dio declaraciones sobre el video y detalló que no ingirió sustancias ilegales, que solo tomó un poco de alcohol. "No tengo nada que ocultar. No he consumido drogas, así que no es un problema hacerme pruebas", declaró la Primera Ministra de Finlandia.

"Quiero mostrar que la gente común con vidas comunes trabajan en estos puestos. Tengo una vida familiar, tengo un trabajo y tengo tiempo libre que paso con mis amigos. Más o menos lo mismo que mucha gente de mi edad", agregó.

Algunos usuarios de redes sociales lanzaron críticas en contra de Sanna Marin, pero otros propusieron separar las esferas públicas y privadas de los funcionarios.