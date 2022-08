Sanna Marin pidió que no la juzguen por lo que hace en su vida privada

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, se vio envuelta en una polémica luego de que se filtrara una serie de videos en el que se la ve bailando en una fiesta con su círculo más cercano, lo que desató miles de críticas sobre la figura política.

Luego de unos días de que se filtraron los metrajes, Sanna Marin salió a la palestra pública para referirse de forma específica a lo sucedido y pedir que se le juzgue por su ejercicio como la líder de la nación y no por lo que hace en su vida privada.

?? | URGENTE: La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, dijo el viernes que se había sometido a una prueba de detección de drogas a raíz de un video publicado a principios de esta semana que la mostraba festejando con amigos.

"Soy humana y a veces echo de menos la diversión y la luz en medio de estas nubes oscuras", dijo Sanna Marin. "No he faltado ni un sólo día al trabajo y no he dejado nada por hacer", agregó la política que incluso se sometió a un test antidrogas, que dio negativo, en medio de la polémica y tras la difusión de los videos y fotografías.

“La Policía de Helsinki ha confirmado que ha recibido tres denuncias relativas a los vídeos, pero que no abrirá ninguna investigación porque no detecta indicio alguno de criminalidad por parte de la primera ministra o de su entorno”, según la agencia de información Europa Press.