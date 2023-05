Salvan a un bebé de ser atropellado en una avenida

El hecho ocurrió en Estados Unidos y quedó registrado por una cámara de seguridad que captó el momento en que un carrito de bebé, con el menor en su interior, se le fue de las manos a su tía.

En las imágenes se puede ver como el carrito avanza directamente hacia una avenida transitada mientras una mujer, por la desesperación, al intentar ir tras su pequeño se resbaló y cayó varias veces al piso.

Cuando parecía que todo está perdido, del lado derecho de la pantalla se ve como un hombre se percata del hecho y corre hasta detener al infante para llevarlo nuevamente a su familiar.

La cadena estadounidense CBS informó que esto ocurrió en Hesperia, en Los Ángeles, cuando la mujer, tía abuela del bebé, dejó al niño al lado del su automóvil en un coche, mientras ella recogía algo dentro del vehículo.

La persona que salvó al menor fue un ex habitante de calle.

Windy AF here today and the stroller rolled away…

Thank god a man catches the stroller before anything bad happens to this lady’s baby. ? pic.twitter.com/XdEPC6tNb4