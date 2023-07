Saltó de un paso elevado para escapar de la Policía en Nueva York

Un sujeto, identificado como Ismael English, saltó desde un paso elevado de la autopista FDR, Nueva York, para escapar de la Policía, luego de que apuñalara a un taxista.

El intento de escape del hombre fue captado en video y en el clip se ve que el implicado arroja, desde la altura del paso elevado, una mochila para luego dejarse caer.

Según los reportes de medios locales, English se rompió varios huesos, perdió algunos dientes y finalmente fue atrapado por la Policía.

Por lado del conductor, quien recibió la puñalada en uno de sus hombros, ya se recupera de la herida y, según el portal de noticias RT, su condición es estable.

NEW YORK: A robbery suspect is in custody after jumping off an FDR Drive overpass in Lower Manhattan following the stabbing of his Uber driver on the highway in an attempted robbery. Both victims were taken to Bellevue hospital. pic.twitter.com/2LWt475LF2