Sale a la luz un video del día en que Marilyn Monroe conoció a la reina Isabel II

La actriz Marilyn Monroe acababa de terminar un rodaje en Londres en 1956 y, al mismo tiempo, su entonces esposo, Arthur Miller, estrenaba The Battle of the River Plate en la capital inglesa. Es por ello que la actriz decidió acompañarlo a Leicester Square, lugar en el que tuvo lugar la premiere y en el que conoció a la reina Isabel de Inglaterra.

Las dos treinteañeras intercambiaron una serie de gestos y de miradas que son, precisamente, el aspecto de este histórico vídeo lo que más llama la atención. De hecho, son muchos los expertos en comunicación no verbal quienes se han encargado de analizar cada pequeño detalle.

En el metraje se puede ver cómo la reina se acerca a saludar a la actriz. Es en ese preciso instante cuando recorre su cuerpo de arriba abajo con la mirada, según estos, con una "clara muestra de desaprobación". Desaprobación probablemente dada por el llamativo escote de Marilyn Monroe que, en ese momento, no era precisamente protocolario, y menos con la realeza presente.

Segundos después, la artista se inclinó ante ella en forma de reverencia y, lejos de sentirse intimidada por la aristócrata, y según aseguran los expertos en comunicación no verbal, emite un gesto "de satisfacción", como queriendo transmitir una seguridad arrolladora ante la mirada, supuestamente despectiva, de Isabel II.